Мужчину, убившего трех человек в сквере в Екатеринбурге, отправили на операцию с ножевым ранением

Убийство произошло в сквере имени Джавахарлала Неру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник утром в сквере имени Джавахарлала Неру, что рядом с железнодорожным вокзалом Екатеринбурга, мужчина напал с ножом на людей. В итоге погибли трое. Задержать злоумышленника смогли военнослужащие и сотрудники полиции.

- При задержании подозреваемый в совершении данного преступления, будучи вооруженным ножом, предпринял попытку посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области.

Злоумышленника обезвредили. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют, из-за чего он напал на людей. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц», а также по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

- На месте происшествия продолжает работу усиленная следственно-оперативная группа в составе сотрудников территориального отдела СКР, следователей-криминалистов регионального следственного управления, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области. - В ходе осмотра места происшествия применена криминалистическая техника для обнаружения вещественных доказательств. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения точных причин смерти погибших граждан. Расследование продолжается.

Личность одного из погибших уже установлена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции отметили, что личности двух из четырех участников происшествия уже установили.

- Нападавшим оказался житель села Ерзовское Туринского района Свердловской области гражданин Кукушкин, 1987 года рождения, официально не трудоустроенный и не судимый, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - В настоящее время с ножевым ранением он находится на операции в 23-й горбольнице Екатеринбурга.

О том, был ли он ранен пулями из пистолета сотрудника полиции, в правоохранительных органах еще устанавливают. Одним из погибших оказался 34-летний житель Пермского края по фамилии Бархутдинов.

- Колюще-режущий предмет со следами вещества бурого цвета найден на месте происшествия и приобщен к материалам дела, - добавляет Валерий Горелых. - Там же найдено и несколько гильз калибра 9 мм от оружия сотрудника полиции. В настоящее время оперуполномоченные проверяют по имеющимся базам данных отпечатки пальцев двух других скончавшихся от ножевых ранений мужчин.