На Урале заправку, установленную впритык к домам, признали незаконной

По словам местных жителей, заправка находится в 23-х метрах от ближайшего дома. Фото: читатель "КП"

Пропановую заправку, установленную в Каменске-Уральском напротив жилых домов, признали незаконной. Недавно мы писали о том, что АГЗС была размещена на улице Ленина в нескольких десятках метров от коттеджей. Жители домов оказались не рады такому соседству. Они опасаются за свою безопасность и считают, что заправка будет загрязнять воздух.

Местные жители наняли адвоката и обратились в различные ведомства, в надежде ликвидировать АГЗС, которая, по их мнению, была установлена незаконно.

Недавно одному из местных жителей, добивающегося ликвидации заправки, пришел официальный ответ из администрации Каменска-Уральского (есть в распоряжении редакции).

- Специалистом Комитета по архитектуре и градостроительству совместно с прокуратурой города проведена выездная проверка, в результате которой установлено, что оборудование газозаправочной станции установлено незаконно, - говорится в письме от администрации. – В связи с чем, застройщику направлено уведомление о незаконной установке газозаправочного оборудования.

Между тем, из письма неясно, кто и в какие сроки будет осуществлять демонтаж АГЗС.

- Мы уже прочитали все нормы законодательства. Расстояния до любого жилья должно быть не меньше 300 метров, а у нас 23 метра до ближайшего дома. 23! А если баллоны уже заправлены? Это же небезопасно, – возмущается Василий, житель одного из коттеджей, рядом с которыми установлена АГЗС.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области, а также в компанию GGroup LLC, установившей заправку. В обоих случаях нам пообещали прокомментировать ситуацию позже.