Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 17 мая 2021 года

Часть ограничительных мер на Урале пока сохраняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых 30 человек заразились вирусом в уральской столице.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Алапаевске, Нижней Салде, Ревде, Реже, Березовском, Волчанске, Первоуральске, Волчанске и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 17 мая 2021 года

Общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 87 896 человек, из которых 81 730 полностью справились с болезнью. Также за сутки диагноз снят у 103 человек.

На данный день состояние 245 человек остается тяжелым, из них 129 человек размещены в палатах реанимации, 94 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено 8 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 270 человек.

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