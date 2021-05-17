Недавно Алина узнала о ремиссии. Фото: Instagram

Жительница Екатеринбурга Алина Вафина решила по-особенному отметить известия о ремиссии. Девушка сожгла всю больничную одежду. В прошлом году история свердловчанки потрясла всю страну – Алине полгода не могли поставить верный диагноз, и лишь весной 2020 она узнала об опухоли сигмовидной кишки.

Во время лечения Алина носила корсет и компрессионные чулки. Фото: Instagram

- Первые проблемы со здоровьем начались в конце прошлого лета. Внезапно заболел копчик. Я обращалась как в платную, так и в бесплатную поликлинику. Выписывали таблетки, потом обезболивающее. Последней инстанцией стало направление на электромагниты. Во время процедуры я почувствовала, как в животе началось урчание. В итоге боль в копчике то пропадала, то обострялась,

Новообразование удалили, а затем начался курс химиотерапии. Изначально онкологи прописали Алине 12 курсов, но потребовалось лишь восемь из них. В разговоре с «КП» она пояснила, что это было личное желание утилизировать все больничные вещи после выписки.

- Все, путь длинной в семь месяцев закончен. Я должна была это сделать еще два месяца назад, но ждала всех заключительных моментов. Добби свободен. Окончательно. Много слышала про рецидивы, что ремиссии не существует и бла бла бла…. Но я уверена, что я рождена для того, чтоб нарушать ваши убеждения! Я говорю тебе пока! Рак – дурак! – пишет 24-летняя Алина Вафина в своем блоге.

Напомним, что Свердловский онкологический диспансер попал во внимание Следственного комитета после смерти женщины, которой изначально поставили неверный диагноз.