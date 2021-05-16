Пострадали беременная женщина с ребенком и пешеход: в Екатеринбурге «Мерседес» столкнулся с такси

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Екатеринбурга

В серьезной аварии в центре Екатеринбурга пострадали три человека: 23-летняя беременная девушка, ее полуторогодовалая дочка и женщина пешеход. Сегодня 16 мая в 18:00 на улице 8 Марта на перекрестке с Радищева столкнулись «Мерседес Е 500», и такси «Шевроле Круз».

В ГИБДД Екатеринбурга пояснили, что авария произошла, когда водитель «Мерседесса» проехал на красный, а автомобиль «Шевроле» не успел уйти от удара. От удара такси отбросило на пешеходов, стоявших в ожидании разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.

- В результате аварии пострадали два пассажира автомашины «Шевроле Круз» - 1,5 годовалый ребенок, девочка, которая перевозилась в детском удерживающем устройстве, и 23- летняя женщина, мама ребенка, - рассказали о травмах в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Екатеринбурга

Ребенку удалось избежать серьезных травм из-за специального детского кресла, в котором девочка находилась в момент аварии. Предварительно у нее – ушибы и сотрясение головного мозга. Она доставлена в 9 ДМБ. Ее мама на 6-ом месяце беременности, она тоже в больнице.

Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

- Также, в ДТП пострадала женщина – пешеход, которую с места аварии доставили в 23 ГКБ. В настоящее время личные данные и ее травмы уточняются сотрудниками МВД, - добавили в ведомстве.

А вот водители иномарок в ДТП не пострадали. За рулем «Шевроле» находился отец пострадавшего ребенка. Полиции он пояснил, что он ехал со скоростью 50 километров в час, иномарку, которая проехала на красный, он заметил слишком.

Сейчас по факту ДТП ведется расследование.