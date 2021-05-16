Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 мая 2021 года

В регионе официально подтверждено 101 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 16 мая 2021 года официально подтверждено 101 новых случаев заражения коронавирусом, 39 из них приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Верхней Туре, Рейде, Первоуральске, Кировограде, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах.

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Общее число заразившихся уральцев за время пандемии составляет 87 799 человек, из которых 81 627 человека полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений госпиталей выписано 105 человек.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 269 человек, 139 из них размещены в палатах реанимации, еще 100 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтверждены еще 9 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 262 человека.