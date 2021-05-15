Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 мая 2021 года

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 104 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 15 мая 2021 года официально подтверждено 104 новых случаев заражения коронавирусом, 48 из них приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Карпинске, Ревде, Красноуфимске, Первоуральске, Каменске-Уральском, Реже, Кировграде и других населенных пунктах.

Общее число заразившихся уральцев за время пандемии составляет 87698 человек, из которых 81522 человека полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений госпиталей выписано 109 человек.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 271 человек, 132 из них размещены в палатах реанимации, еще 91 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтверждены еще 10 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3253 человека.