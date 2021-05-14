Оренбургские журналисты опровергли слухи о закрытии ММСК

Предприятие продолжает развиваться. Фото: Медногорск ТВ, youtube.com

В Оренбургской области жители Медногорска обеспокоены разговорами, которые стали распространяться по городу после того, как 24 апреля на местном металлургическом предприятии погиб загрузчик шихты Денис Отвалов. Он скончался после обрушения бункера в медеплавильном цехе.

В частности, стали распространяться слухи о том, что производство может остановиться в любой момент. Развеять их решили журналисты «Медногорск ТВ».

- Как бы это ни странно показалось, но наш родной город в последнее время, а особенно в медиапространстве стал центром притяжения негатива, причем и социального, и экономического, и даже политического, - отметил в эфире Игорь Пустовой, ведущий программы «Наши новости». - Оно и понятно – скоро выборы, и трагедия на ММСК отличный повод чтобы набрать политические очки.

Встреча рабочих предприятия с главой Оренбургской области Денисом Паслером. Фото: Медногорск ТВ, youtube.com

Ситуация на предприятии прямо противоположная, отмечают журналисты. С 2001 года в предприятие было инвестировано больше 14 миллиардов рублей. Из них девять были вложены в решение экологических проблем, которые позволили снизить выбросы в 17 раз.

- Из основных объектов, которые уже реализованы это строительство второй технологической нитки цеха серной кислоты, это техническое перевооружение первой технологической нитки цеха серной кислоты, - рассказал журналистам Тимофей Абуркин, заместитель главного инженера ММСК по производству. - Это строительство первой очереди кислородной станции, строительство второй очереди кислородной станции. Строительство гаража для размораживания смерзшихся грузов. При этом очень много сделано для улучшения условий труда.

О перспективах развития предприятия зашла речь и на недавней встрече рабочих с главой Оренбургской области Денисом Паслером.

- Город это и есть комбинат. Это вы. Поэтому история о том, что кто-то даже задумается закрыть… Давайте забудем эту тему раз и навсегда, - сказал Денис Паслер. - Мы должны восстановить в кратчайшие сроки, выйти на те объемы, которые были и думать над расширением узких мест, чтобы комбинат добавлял каждый год еще и еще.

Речь идет об актуальных вопросах, таких как охрана труда, контроль качества питания в столовых, улучшение обеспеченности средствами индивидуальной защиты и спецодежды, движения общественного транспорта, восстановления культурно-массовой и спортивной работы.

- Все они будут решаться через постоянно действующую комиссию, состоящую из наиболее опытных и уважаемых работников семи основных и вспомогательных цехов, которая создана на комбинате, - отмечают на «Медногорск ТВ». - Один из принципов работы комиссии в том, что жалобу или предложение можно подать минуя свое непосредственное начальство.