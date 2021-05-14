В пресс-центре Комсомольской правды в Екатеринбурга состоится пресс-конференция «Мы вместе»: Новые горизонты».

Фото: предоставлено ОНФ

В Свердловской области штаб Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» начал работу 18 марта 2020 года. Помощью жителям области во время пандемии занимались более 3500 волонтеров. За 14 месяцев добровольцы выполнили около 90 000 заявок на доставку продуктов питания и лекарств тем, кто был на самоизоляции. Также волонтеры помогали в организации и проведении различных мероприятий регионального уровня, обеспечивали земляков средствами индивидуальной защиты, оказывали помощь медицинскому персоналу и т.д. Сегодня, в период снижения заболеваемости, волонтеры, привыкшие приходить на помощь уральцам и решать злободневные проблемы граждан, расширяют свою работу. А часть их пойдёт и кандидатами на выборы, что предстоят нашему региону в сентябре.

Фото: предоставлено ОНФ

О новых горизонтах «Мы вместе», планах участников акции на будущее, участии добровольцев в праймериз партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и нашем новом Интернет-проекте в помощь избирателям, деятельности в рамках реализации национальных проектов, а также итогах работы волонтеров в пандемию расскажет Участник предварительного голосования, Руководитель регионального штаба «Мы вместе» в Свердловской области Жанна Рябцева.

Также приглашаем журналистов к участию в онлайн-формате. При аккредитации будет прислана ссылка на ZOOM-конференцию.

Дата: 18 мая

Время: 12.00

Место: Мамина-Сибиряка, 52 (6 этаж)

Спикер: Участник предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель регионального штаба «Мы вместе» в Свердловской области Жанна Рябцева.

Аккредитация до 16.00 17 мая: 8-912-666-50-31, Аnast_Kos@mail.ru (Анастасия Лизунова)