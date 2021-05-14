В Екатеринбурге пешеход и водитель иномарки устроили перестрелку, не поделив дорогу

После случившегося пешеход попросил отвезти его в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах перестрелки, случившейся днем у здания Верх-Исетского районного суда. В начале второго часа там произошел конфликт между 43-летним предпринимателем, сидевшим за рулем иномарки Porsche Cayenne, и мужчиной-пешеходом.

- Установлено, что водитель Porsche Cayenne свернул с улицы Малышева во двор, чтобы совершить разгрузочно-погрузочную работу у своего офиса, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - По предварительным данным, чтобы подъехать к зданию, ему необходимо было проехать через пешеходную зону, а там стоял гражданин, который занял принципиальную позицию и не стал пропускать машину, из-за чего и возник сыр-бор.

В какой-то момент пешеход достал газовый пистолет «Удар», на который не нужно разрешение. Переубедить его в том, что правила дорожного движения разрешают двигаться по пешеходной зоне водитель иномарки не смог и тогда он тоже достал оружие – карабин «Сайга» лежал у него в багажнике. Разрешение на оружие он имел.

- В ходе ссоры пешеход произвел выстрел в лицо предпринимателю, а затем в ходе завязавшейся потасовки произошел непроизвольный выстрел в асфальт, из-за чего в лоб пешеходу прилетел кусочек асфальта, - добавил Валерий Горелых.

Мужчина-пешеход пострадал не сильно, но попросил прибывших медиков отвезти его в больницу для осмотра. По итогу конфликта сотрудники полиции изъяли оба оружия. Идет проверка.