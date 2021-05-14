Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 мая 2021 года

Часть ограничений сохраняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 102 новых случаев заражения коронавирусом, 48 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заболевания зафиксированы в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Богдановиче, Качканаре, Кушве, Ревде, Новой Ляле и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 87 594, из которых 81 413 полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц на Урале выписано 113 человек.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области на 14 мая 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 280 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое, 135 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 92 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено 11 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале – 2 243.

К ЧИТАТЕЛЮ Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb