Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 мая 2021 года

Часть ограничений сохраняется
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 102 новых случаев заражения коронавирусом, 48 из которых приходятся на уральскую столицу.
Также новые случаи заболевания зафиксированы в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Богдановиче, Качканаре, Кушве, Ревде, Новой Ляле и других населенных пунктах Свердловской области.
Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 87 594, из которых 81 413 полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц на Урале выписано 113 человек.
Динамика распространения коронавируса в Свердловской области на 14 мая 2021 года
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
На данный момент состояние 280 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое, 135 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 92 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Также за сутки официально подтверждено 11 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале – 2 243.
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