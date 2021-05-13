В Екатеринбурге подорожали вентиляторы и кондиционеры: как уральцы спасаются от жары

Кстати, не смотря на то, что спрос на вентиляторы и кондиционеры вырос, предложений за последние две недели на рынке не увеличилось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге знойная жара стоит с начала недели: синоптики пообещали аномальное потепление на Среднем Урале до 17 мая. Средняя температура в городе составит до +30 градусов. Чтобы спастись от жары уральцы начали скупать вентиляторы и кондиционеры.

К такому выводу пришли аналитики сайта объявлений «Авито», выяснив, как повысился спрос на климатическую технику для дома. Но спрос заставил также цены на приборы вырасти в цене.

- За последние 2 недели на Авито в Екатеринбурге спрос на вентиляторы среди горожан вырос на 34% по сравнению с двумя неделями ранее. Их на сайте в городе можно приобрести в среднем за 3 300 рублей, цена за две недели практически не изменилась. Кондиционеры в Екатеринбурге стали востребованнее на 6%. В среднем прибор можно купить на Авито в городе за 10 000 рублей, что на 5% дороже, чем в конце апреля, - рассказали в пресс-службе «Авито».

Помимо жары в Екатеринбурге погода преподнесла сюрприз в виде отсутствия осадков и смога. Последнее природное явление напугало горожан, что те бросились скупать очистители воздуха.

- Их горожане в последние две недели искали на 33% чаще, чем всего две недели назад. Очистители продают на сайте в среднем за 2 560 рублей. Стоимость за прошедший месяц не изменилась, - добавили аналитики.

Кстати, не смотря на то, что спрос на вентиляторы и кондиционеры вырос, предложений за последние две недели на рынке не увеличилось. Но по сравнению с прошлым годом объявлений по продаже климатического оборудования на «Авито» стало больше: Вентиляторы стали продавать на 61% чаще, чем в прошлом году, кондиционеров на сайте в городе стало на 12% больше, а количество объявлений о продаже очистителей воздуха выросло на 65%.