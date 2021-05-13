Приезжал на авто в школу: в Екатеринбурге 8-классник больше месяца катался по городу на легковушке

Иногда парень катался на машине в компании подруги. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники ДПС остановили на улице Щорса подозрительный ВАЗ-2107. Выяснилось, что за рулем «семерки» сидел 15-летний подросток, ученик 8-го класса одной из городских школ.

Вида полицейских парень ничуть не смутился.

- Сотрудникам полиции юный водитель пояснил, что направляется в автосервис, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Для выяснения обстоятельств подростка доставили в отдел полиции. Там и выяснилось, что школьник за рулем уже далеко не первый день.

- Инспекторам по делам несовершеннолетних подросток рассказал, что в начале апреля купил автомобиль у друга за 30 тысяч рублей. О том, что управлять ему запрещено по закону, он знал. Но, несмотря на это, ездил по городу, о чем свидетельствуют и фотографии с городских камер, в поле зрения которых он попал. Кроме этого, он и в школу приезжал на автомобиле, - уточнили в городской ГИБДД.

Подросток рассказал, что авто купил на собственные деньги, которые получил, когда подрабатывал.

Из отдела полиции парня передали матери, а автомобиль отправили на специализированную стоянку. С подростком провели разъяснительную беседу и предупредили, что в его случае ездить за рулем легковушки по городу незаконно.

Мама подростка воспитывает его одна. Полицейским она рассказала, что знает об увлечении сына, но повлиять на него и запретить ездить, не смогла.

Полицейские направили информацию о нарушении ПДД подростком в комиссию по делам несовершеннолетних. Также информация об инциденте направлена в школу, где учится юный водитель.

В ГИБДД напомнили, что управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права (исключение составляет учебная езда), влечет штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А собственнику легковушки, передавшему управление машиной человеку, не имеющему водительского удостоверения, в том числе и подростку, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

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