Эвакуировали две пятиэтажки: на Урале возле жилых домов загорелся подземный бак с газом

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области

Уральском городе Ирбите во дворе жилых домов горит подземный бак с газом. Сообщение о ЧП на улице Советской поступило 13 мая в 13:37.

- Там проводили работы сотрудники газовой службы. Они сообщили в МЧС о разгерметизации подземного резервуара при его демонтаже, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Угрозы взрыва нет, так как сейчас там уже открытое горение.

Но огонь из резервуара по-прежнему полыхает. Как уточнили спасатели, сейчас там происходит выгорания остатков газа. Тем временем из ближайших двух пятиэтажек эвакуировали жильцов, а также оцепили территорию.

- Всего эвакуированы 107 человек, из них 15 детей. Пострадавших в результате происшествия нет, - добавили в ведомстве.

В данный момент в ликвидации последствий происшествия стянули десять сотрудников МЧС, а также 2 пожарные машины. На месте работают и специалисты газовой службы. Спасатели производят охлаждение надземной части резервуара.

Тем временем свердловская прокуратура проводит проверку.

- В рамках проводимых мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка деятельности организации, осуществляющей деятельность по дегазации пустых газовых емкостей, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре.