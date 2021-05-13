Перед рейсом деревянные колеса замачивали в воде: в Екатеринбурге готовят выставку ретро-автобусов

К 2025 году автобусы станут частью уличной экспозиции музея «Гортранса». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Округлые окна, словно в кабине вертолета, есть и по бокам, и над головой. Из неудобств - низкий потолок, так что голову пригибай. Движок - прямо в салоне, справа от водителя - гудит, и гонит жар по трубкам к сиденьям. Это ЛАЗ-695, автобус, на котором жители Свердловской области ездили в 1962 году. На дорогах сейчас такой и не встретишь.

- Ездить на нем было, как на УАЗике – он весь очень сильно трясся, - рассказывает Иван Илларионов, ведущий специалист по обучению персонала «Гортранса». – В Свердловской области в советские годы эти автобусы использовались на пригородных маршрутах и между деревнями. Они хорошо себя там зарекомендовали. Например, в районе Талицы их тьма ходила. На нем можно разглядеть «шашечки», как у такси – их приделали в 90-е, когда автобус этот сдавался в аренду, как маршрутное такси.

Интерьер ЛАЗ-695. Сидений в нем не сохранилось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот автобус сейчас стоит на территории «Гортранса» под открытым небом. Ждет реставрации, как и еще восемь раритетных автобусов. На предприятии хотят привести их в порядок и выставить на уличной экспозиции своего музея, которая разместится на улице Челюскинцев около железнодорожного моста. Это будет своеобразный подарок городу к 100-летней годовщине начала автобусного движения в Екатеринбурге.

- Автобусы у нас в Свердловске начали ходить в 1925 году. Движение открылось 1 мая. Для этого в то время было закуплено 12 Фордов за 25 тысяч рублей. Они ходили от площади 1905 года до станции Шарташ и с ВИЗа до Фрунзе, - отмечает Иван Илларионов.

А вот так выглядели самые первые автобусы регулярных рейсов, которые ездили по Екатеринбургу в 1925-м. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хотя тут историки на самом деле еще спорят, когда именно следовало бы отмечать 100-летие автобусного движения в Екатеринбурге. Некоторые считают, что и в 2013-м мы могли бы отметить круглую дату, ведь в 1913-м целых четыре дня из центра города до Шарташа ездили небольшие машины, похожие на автобусы, от которых почти сразу отказались из-за деревянных колес.

- В жару летнюю колеса за день рассыхались, и их на ночь приходилось снимать и класть в бочки с водой, чтобы на них снова можно было ездить, - объясняет Иван Илларионов.

Раритетным автобусам по 40-60 лет. В некоторых сейчас нет даже сидений. Поэтому работ по их восстановлению хоть отбавляй. У некоторых исчезли не только предметы интерьера, но даже дополнительные двери, рассчитанные инженерами на случай, если автобус, например, придется использовать для перевозки раненых. Таким, например, был ЛАЗ-695.

Впереди у старинных автобусов кузовной ремонт и реставрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Впереди у него открывалась дверь, чтобы можно было заносить носилки прямо через кабину. В этом случае сидения в салоне убирались, чтобы место для носилок освободить, - уточняют на предприятии.

Более современные образцы, напротив, сохранили интерьер почти идеально. Например, ИКАРУС-250, у которого до сих пор на одной из стенок внутри висит надпись «ПРЕССА» - эхо Олимпиады 1980 года в Москве, на которой подобные автобусы перевозили журналистов. Другой пример – ЛиАЗ-5256, который в 80-е и 90-е использовался, как автобус ресторан на полевых работах. Внутри вместо сидений – кухонный гарнитур.

Интерьер автобуса-ресторана, использовавшегося в 80-90-е годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Они производились, чтобы кормить людей на пастбищах, стойбищах, выездах, - говорят на предприятии. – Здесь есть газовая плита. Воду закачивали в баки в шкафах наверху, чтобы она самотеком шла. В хвосте автобуса была обеденная зона с несколькими столиками. Кормили в них тем же, чем и в столовой. Тесновато здесь было, но в СССР люди не очень баловали себя.

Сколько именно денег понадобится на реставрацию этих автобусов в «Гортрансе» сказать пока не могут. А увидеть их на уличной экспозиции можно будет лишь через четыре года. К этому времени, уверяют на предприятии, они не только отреставрируют эти образцы, но и увеличат коллекцию за счет еще нескольких старинных автобусов.

В салонах некоторых автобусов сохранилось напоминание о том, сколько проезд стоил раньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобус КАвЗ-3976 начала 90-х. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интерьер Икаруса-250, на которых во время московской олимпиады возили журналистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ