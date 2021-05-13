Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 мая 2021 года

На Урале сохраняется масочный режим
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 46 приходятся на уральскую столицу.
Также новые случаи COVID-19 приходятся на Серов, Сухой Лог, Верхнюю Туру, Нижний Тагил, Полевской, Реж и другие населенные пункты Свердловской области.
Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 87 492 человека, из которых 81 300 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 102 человек.
Динамика распространения коронавируса на 13 мая 2021 года
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
На данный момент состояние 248 человек оценивается медиками как тяжелое, 127 человек размещены в палатах реанимации, 90 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Также за прошедшие сутки в регионе подтвердились 11 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 232 человека.
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