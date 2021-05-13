Улететь за границу можно по 15 направлениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальная жара пришла на Урал и кто-то даже успел загореть на пляже у озера, а впереди еще и отпуск. Для тех, кто готовится к отдыху заграницей, но не хочет лететь с пересадками, мы узнали, куда можно отправиться в мае-июне 2021 из Екатеринбурга прямым рейсом.

Такие рейсы самолеты совершают из Кольцово по 15 международным направлениям: Ларнака и Пафос, Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Каир, Баку, Ереван, Бишкек, Душанбе, Иссык-Куль, Ош, Ташкент, Худжанд и Минск.

ОАЭ

Согласно расписанию на сайте аэропорта «Кольцово», в Дубай в мае-июне 2021 из Екатеринбурга прямыми рейсами летают авиакомпании Flydubai и «Уральские авиалинии». С 1 июня Flydubai изменит расписание и рейсы будут осуществляться не только в воскресенье, а также по вторникам, средам и пятницам в 16:10.

«Уральские авиалинии» летают по этому направлению по субботам в 08:55 и средам в 15:20.

Рас-эль-Хайма. Сюда екатеринбуржцев доставит авиакомпания «Россия». До 28 мая вылеты запланированы на пятницы в 16:20.

Шарджа – прямые перелеты осуществляют «Россия» и «Уральские авиалинии». Первые – до 23 мая по воскресеньям в 6:15. 30 мая – в это же время. Вторые – летают по вторникам в 10:55.

Во время аномальной жары екатеринбуржцы загорели на местных пляжах Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГИПЕТ

Azur air организует прямые рейсы из Екатеринбурга в Каир на Boeing 767 по субботам в 11:05 в мае и июне 2021. Также есть рейсы в 9:00 в понедельник 24 мая, в 09:05 по субботам до 29 мая, по субботам в 11:20.

В июне прямые рейсы из Екатеринбурга планируют запустить RoyalFlight.

КИПР

До 30 мая 2021 можно улететь в Ларнаку прямыми рейсами из Екатеринбурга по воскресеньям в 6:40 «Уральскими авиалиниями», «Россией» в 17:45 в июне расписание изменится. Со 2 июня «Уральские авиалинии» будут летать по средам и воскресеньям в 6:40, а с 7 июня – Redwings по понедельникам в 6:55.

На юго-запад Кипра – в город Пафос – самолеты авиакомпании «Россия» отправляются по средам до 26 мая в 12:10.

БЕЛОРУССИЯ

8 мая в Кольцово приземлился первый после пандемии борт «Белавиа». Регулярные прямые рейсы в мае-июне 2021 из Екатеринбурга в столицу Белоруссии будут выполняться каждую субботу в 05:10 время в пути составит три часа.

Также в Минск по средам в 00:45 летают самолеты «Уральских авиалиний».

ТУРЦИЯ

Улететь на один из популярных у россиян зарубежных курортов пока не получится. Перелеты временно приостановлены из-за плохой эпидемиологической ситуации в Турции, связанной с COVID. В российском оперштабе по борьбе с опасным вирусом сообщили, что авиасообщение приостановлено до 1 июня 2021 года.

В России популярные направления - Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Минеральные Воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОССИЯ

Авиабилеты из Екатеринбурга доступны на прямые рейсы в 50 городов России.

– Если Казань и Калининград уже прочно у нас ассоциируются с туризмом, то например в Омск или Томск, несмотря на то, что есть любители, которые полетят туда с туристическими целями, 95% полетит по делам или просто домой, – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Самые популярными направлениями в период с 1 января по 12 мая 2021 стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Кольцово опубликовал памятку путешественникам в пандемию о том, что нужно сделать при возвращении из за рубежа:

1. До прибытия в Россию заполнить анкету на портале госуслуг в разделе «Регистрация пребывающих в Российскую Федерацию».

2. Сдать тест на COVID в течение 72 часов с момента прибытия.

3. Соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста.

4. Загрузить результаты теста на портал госуслуг в раздел «Передача результатов теста на коронавирусную инфекцию».

5. Если тест положительный, то нужно соблюдать карантин в течение 14 дней. Если отрицательный – то все ограничения снимаются.