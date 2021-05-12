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Общество12 мая 2021 18:17

«Пашем, как лошади, а нас лишили премии»: из «Мегамарта» массово увольняются сотрудники

Руководство сети объяснило это плохими экономическими показателями в большей части сети
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Руководство сети подтверждает, что часть сотрудников написали заявления об увольнении. Фото: google. карты

Руководство сети подтверждает, что часть сотрудников написали заявления об увольнении. Фото: google. карты

Из «Мегамарта» начали массово увольняться сотрудники. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали сразу несколько работников сети. По их словам, всем сотрудникам «Мегамарта» и «Минимарта» (всего в сети 47 магазинов) не доплатили премию за апрель – в районе 4500-5000 рублей. Большинство сотрудников рассказали о проблеме анонимно. Но есть и те, кто не стал скрывать имен.

- Я работаю в сети «Мегамарт» три года в качестве продавца-кассира, по адресу: Екатеринбург, улица Фрунзе,96. Я понимаю, что в России любой разговор работника и работодателя, если со стороны работника есть вопросы, заканчивается одинаково и печально: «Не нравится – уходи». И такая вероятность есть и в настоящем случае, но молчать больше не представляется возможным, - рассказала «КП» Надежда Франчук.

По ее словам, из зарплаты работников сети каждый месяц из удерживают деньги за убытки магазина (в среднем около тысячи рублей в месяц).

- В год это получается по 12 тысяч рублей. Их я должна «подарить» «Мегамарту». И это при том, что у меня итак есть индивидуальная материальная ответственность за кассу, на которой я работаю, если у меня недостача - я плачу из своего кармана, а если недостача у всего магазина - то я снова плачу из своего кармана, - негодует Надежда Франчук.

Женщина уже написала заявление на увольнение.

- Мы пахали, как лошади у каждого отработано по 200 часов при норме в 165. У меня, например, в апреле было отработано 216 часов. За апрель меня лишили премии в размере 5300 рублей. До этого час работы у меня оплачивался из расчета 148 рублей, а теперь стал 116 рублей. Мы даже не расписались в приказе, что нас лишили премии. Нас поставили перед фактом, - возмущается еще один продавец «Мегамарта», попросившая не указывать ее имя.

По словам работников «Мегамарта», премии за апрель их лишили в связи с плохими экономическими показателями магазинов всей сети. Письмо о том, что работников лишают премии, есть в распоряжении редакции.

Работники "Мегамарта" и "Минимарта" утверждают, что премий лишились все сотрудники сети. Но руководство уверяет, что выплат лишились лишь около половины магазинов. Фото: читатель "КП"

По словам наших собеседников, из «Мегамарта» на Айвазовского в Екатеринбурге уволилась вся смена охранников, а в другом магазине сети написали заявления все повара и пекари.

«Комсомолка» попросила комментарий у главного операционного директора компании «Мегамарт» Светланы Садовской. Она подтвердила, что сотрудники большинства магазинов сети действительно лишились премиальной части.

- Расчет премиальной части является переменной составляющей. Она зависит от результатов операционной деятельности и рассчитывается в зависимости от операционных показателей. К сожалению, в апреле большая часть магазинов их не выполнила. Ситуация крайне неприятная, но такие рабочие моменты все таки бывают, - прокомментировала Светлана Садовская.

В апреле операционный показатель был не выполнен в 25 магазинах. И именно их лишили премий.

- За последний год, это первый случай, когда мы не смогли начислить премии, - уточнили Светлана Садовская.

Она добавила, что с июня компания переходит на новую систему оплаты труда. Для работников будет введена новая мотивация. Окладная часть будет увеличена на 50 процентов для всех работников. Правда, сказать сумму оклада директор отказалась.

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