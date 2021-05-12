128 домов исключено из Региональной программы капитального ремонта Свердловской области

Фото: предоставлено Фондом капремонтов Свердловской области

Правительство Свердловской области утвердило новую редакцию Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. По итогам последней актуализации из нее исключено 128 жилых зданий.

Как пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Станислав Суханов, речь здесь идет об аварийных и ветхих домах, а также о многоквартирниках, капремонт в которых нецелесообразен по причине его очень высокой стоимости.

Решения о включении и исключении домов из Регпрограммы принимают органы местного самоуправления муниципальных образований. В случае исключения дома из программы, средства, собранные с собственников помещений в нем, в соответствии с законодательством (ч.2 ст. 174 ЖК РФ), направляются, в первую очередь, на снос здания или его реконструкцию. Если после мероприятий по сносу либо реконструкции денежные средства остаются, то они распределяются между собственниками пропорционально размеру уплаченных ими взносов за вычетом израсходованных средств на ранее оказанные работы по капитальному ремонту в этом доме, если они были проведены, – отметил Станислав Суханов.

Руководитель Фонда подчеркнул, что в новую актуализированную версию Региональной программы также включено 149 многоквартирных домов, с учетом новостроек. Взносы на капремонт собственникам, проживающим в домах-новостройках, введенных в эксплуатацию после 22 апреля 2014 года, будут начисляться по истечении трех лет с момента включения данных домов в программу. Если же дом введен в эксплуатацию до 22 апреля 2014 года, то обязанность по оплате взносов у собственников наступит по истечении 6 месяцев после включения дома в программу, то есть в ноябре 2021 года.

Отметим, что в новую редакцию Региональной программы капремонта включено свыше 28 тысяч многоквартирных домов. Ознакомиться с документом (Постановление Правительства Свердловской области №259-ПП от 29 апреля 2021 года) можно на официальном сайте Фонда в разделе «Региональная система» - «Нормативно-правовая база».

Фото: предоставлено Фондом капремонтов Свердловской области

Фото: предоставлено Фондом капремонтов Свердловской области

Фото: предоставлено Фондом капремонтов Свердловской области

Фото: предоставлено Фондом капремонтов Свердловской области

Фото: предоставлено Фондом капремонтов Свердловской области

Фото: предоставлено Фондом капремонтов Свердловской области

Фото: предоставлено Фондом капремонтов Свердловской области