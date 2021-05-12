«Пожалуйста, не купайтесь там»: в Екатеринбурге запустили фонтаны

Всего городу принадлежит восемь фонтанов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге официально включили лето, а все потому что в городе заработали фонтаны. 12 мая одновременно запустили несколько фонтанов, которые находятся в ведомстве администрации. Всего их восемь штук: цветомузыкальный в Историческом сквере, «Шар» на Октябрьской площади, «Каменный цветок» на площади Труда, «Спирали времени» на улице Вайнера, в сквере за Театром оперы и балета, на площади Советской армии, в сквере Попова, на бульваре Малахова. Все остальные принадлежат коммерческим организациям.

По словам пресс-службы администрации Екатеринбурга, некоторые фонтаны работали 9 мая, но после праздника их снова отключили. С сегодняшнего дня заиграли пять, остальные начнут радовать горожан с конца недели.

- На данный момент наполняется чаша фонтана у театра Драмы. Сотрудники МБУ "ВОИС" проводят расконсервацию фонтана у оперного театра. Цветомузыкальный фонтан на Плотинке полностью готов к эксплуатации, и будет включён после демонтажа сцены, установленной к празднику Победы. К концу текущей недели будут работать все фонтаны, – рассказал Вячеслав Черемных, директор предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения.

Но музыкальный фонтан на Плотинке включат после того, как разберут сцену, которую ставили в День Победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в этом году власти решили сделать небольшой сюрприз для горожан и продлить время работы фонтанов. Теперь они будут включаться с 11:00 до 22:00, в прошлом году они работали с 12:00. А музыкальный фонтан в Историческом сквере будет радовать горожан до 23:00. Все декоративные гидросооружения включаются и выключаются автоматически.

Вячеслав Черемных попросил жителей города обращаться с фонтанами аккуратно. Особенно это касается любителей в них купаться.

- Мы не можем им это запретить. Купальщики есть. Могу сказать, что вода в фонтаны набирается из трубопровода, она не опасная, но что туда попадает, остается догадываться. Купаться там не рекомендуется, - заметил Черемных. – Воду нам нужно периодически сливать, потому что необходимо поддерживать чистую воду. На обслуживание фонтанов в этом году заложено из бюджета города чуть больше трех миллионов рублей.