Многие считают, что к охране школ нужно привлекать Росгвардию Фото: Алексей БУЛАТОВ

После трагедии в Казани, где в гимназии были убиты девять человек, на охрану свердловских школ выделили 4 миллиарда рублей. По словам министра образования региона Юрия Биктуганова, все школы региона обеспечены нужными мерами безопасности.

- Из бюджета Свердловской области, консолидированного местного бюджета более 4 млрд финансовых средств было выделено на организацию и проведение конкурсного отбора на обеспечение безопасности образовательных организации, - заявил Юрий Биктуганов.

Напомним, что глава Среднего Урала Евгений Куйвашев потребовал проверить безопасность во всех школах региона. В свою очередь в департаменте образования Екатеринбурга заверили, что все общеобразовательные учреждения уральской столицы обеспечены камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками.

- В задачу охранника входит наблюдение за происходящей ситуацией в школе и на ее территории через камеры видеонаблюдения, а также отслеживать контрольно-пропускной пункт на входе, - отметили в департаменте.