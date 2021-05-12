Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 мая 2021 11:39

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 12 мая 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий
Нагрузка на медицинские учреждения на Урале по-прежнему повышена

Нагрузка на медицинские учреждения на Урале по-прежнему повышена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 92 новых случаев заражения коронавирусом, 40 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Нижнем Тагиле, Кушве, Ирбите, Полевском, Сысерти, Карпинске, Камышлове и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составило 87 397 человек, из которых 81 198 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из больниц выписано 99 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 12 мая 2021 года

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 257 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 133 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 91 человек подключен к аппарату ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 12 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 221.

Коронавирус Covid-19Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Екатеринбурге 2021: последние новости