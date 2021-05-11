В связи с ЧП в Казани во всех образовательных организациях проведут внеплановый инструктаж Фото: Алексей БУЛАТОВ

После стрельбы в Казани экстренно проверят на безопасность школы Екатеринбурга. На данный момент известно о восьми погибших в гимназии № 175 столицы Татарстана. По поручению губернатора Евгения Куйвашева, все школы должны пройти комплексную проверку.

- Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день заверяю Вас в готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Республики Татарстан горечь утраты, – говорится в телеграмме губернатора в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

В департаменте образования Екатеринбурга отметили, что во всех школах города есть камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка.

- В задачу охранника входит наблюдение за происходящей ситуацией в школе и на ее территории через камеры видеонаблюдения, а также отслеживать контрольно-пропускной пункт на входе, - отметили в департаменте.

Напомним, что в сентябре 2019 года в Кушве ФСБ предотвратила теракт в школе, где двое братьев готовили массовый расстрел.

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