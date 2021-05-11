Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 мая 2021 года

Ограничительные меры на Среднем Урале сохраняются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 93 новых случаев заражения коронавирусом, 18 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Асбесте, Ревде, Сухом Логе, Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Камышлове, Кировграде, Березовском. Несколько дней ни одного нового случая не зафиксировано в Каменске-Уральском.

Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 87 305 человек, из которых 81 099 полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 101 человека.

На данный момент медики оценивают состояние 251 пациента как тяжелое, 132 человека размещены в палатах реанимации, 92 - подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 9 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 209 человек.

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