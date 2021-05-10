Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

На 61 километре ЕКАДа погибли четыре человека, в том числе и 7-летняя девочка. По данным городского управления ГИБДД, все они были пассажирами ВАЗа, который двигался в сторону уральской столицы. В отечественной легковушке было пять человек: бабушка, дедушка, мама, отец и их 7- летняя дочь. Они возвращалась с дачи домой.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- По предварительной информации, водитель Fiat Ducato, двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в сторону Чусовского тракта, допустил столкновение с ВАЗом, водитель которого двигался в попутном направлении, - рассказали в Госавтоинспекции.

За рулем Fiat находился 39-летний мужчина, его стаж вождения – 16 лет. Он ехал с пассажиром, они не пострадали.

Для установления причин и обстоятельств аварии на место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга и Свердловской области, также следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, что в Богдановиче фура на полном ходу протаранила железно-дорожный пост. От удара по зданию пошли трещины. Одна из стен рухнула. У самого же грузовика разворотило кабину и прицеп, из-за чего груз рассыпался по железнодорожным путям. Состояние водителя уточняется. По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.

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