В Богдановиче фура протаранила железнодорожный пост

Авария произошла в понедельник вечером. Фото: сообщество "Типичный Богданович", vk.com/bgdcity

Вечером, 10 мая, серьезная авария произошла в Богдановиче на железнодорожном переезде. Как сообщают очевидцы, фура на полном ходу протаранила железно-дорожный пост. От удара по зданию пошли трещины. Одна из стен рухнула. У самого же грузовика разворотило кабину и прицеп, из-за чего груз рассыпался по железнодорожным путям. Состояние водителя уточняется. По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.

Фото: vk.com/bgdn4

Фото: сообщество "Типичный Богданович", vk.com/bgdcity