Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 мая 2021 года

За сутки COVID-19 подтвердился еще у 107 человек в Свердловской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера в Свердловской области было зарегистрировано меньше ста новых случаев коронавируса - 99. Но сегодня опять произошел небольшой рост - за сутки COVID-19 подтвердился еще у 107 человек. Из них - 37 жители Екатеринбурга. Таким образом с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 87 212 человек.

- Состояние 251 госпитализированного оценивается как тяжелое, 135 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 98 - на аппаратах ИВЛ, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 443. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также за сутки из больниц было выписано 122 человека, болевших коронавирусом. Таким образом всего заболели и вылечились от COVID-19 80 998 человек. Еще десять человек, болевших коронавирусом, умерли.