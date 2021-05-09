«Давайте праздновать! Все остальное – разговоры»: Леонид Агутин рассказал, чем ему дорог День Победы

Леонид Агутин выступил на 9 Мая в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певец Леонид Агутин порадовал жителей Екатеринбурга концертом в День Победы, выступив на Плотинке. Перед выступлением автор хитов «Хоп хэй лала лэй» и «Летний дождь» рассказал о своем отношении к празднованию Дня Победы.

Певец считает, что День Победы нужно чтить и отмечать Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На самом деле, не так много поколений прошло. Мой папа помнит, как немцы входили в Воронеж, как уходили из него. И он мне все это рассказывал. Так что мой папа, который, слава Богу, жив до сих пор, ему 86 лет, видел войну. То есть я практически второе поколение, - говорит Агутин. – Слава Богу, что все произошло так, как произошло, потому что могло быть совсем по-другому.

По словам певца, сегодня ведутся активные споры по поводу того, нужно ли праздновать 9 Мая. И с той, и с другой стороны есть убедительные доводы.

Агутин исполнил хотя для жителей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Есть одна простая вещь, друзья моя, во имя сострадания, сопереживания, причастности нашей крови. Просто во имя тех людей, которые прошли через неимоверные испытания. Эти люди – наши предки, наши родители. Просто во имя этого давайте праздновать этот великий день! Чтить и гордиться! – говорит Леонид Агутин. – Я считаю, что это правильно. Все остальное – это разговоры. Будьте счастливы! Мира и здоровья!

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