Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 мая 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Урале по-прежнему остается непростой
Фото: Алиса ТИТКО
В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 9 мая 2021 года официально подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 50 новых случаев приходятся на жителей уральской столицы.
Также новые случаи заражения COVID-19 приходятся на Богданович, Кушку, Рефтинский, Березовский, Качканар, Нижний Тагил, Асбест, Первоуральск и другие населенные пункты Свердловской области.
Общее число заболевших по состоянию на 9 мая 2021 года на Среднем Урале составляет 87 105 случаев, из которых 80 876 закончились полным выздоровлением. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 121 человека.
Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 09 мая 2021 года. Фото: сервис Яндекс. Ковид
Сейчас состояние 276 пациентов остается тяжелым, из них 134 человека размещены в палатах реанимации, 95 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
За сутки подтверждено 8 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 190 человек.
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