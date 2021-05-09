Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 мая 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Урале по-прежнему остается непростой Фото: Алиса ТИТКО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 9 мая 2021 года официально подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 50 новых случаев приходятся на жителей уральской столицы.

Также новые случаи заражения COVID-19 приходятся на Богданович, Кушку, Рефтинский, Березовский, Качканар, Нижний Тагил, Асбест, Первоуральск и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших по состоянию на 9 мая 2021 года на Среднем Урале составляет 87 105 случаев, из которых 80 876 закончились полным выздоровлением. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 121 человека.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 09 мая 2021 года. Фото: сервис Яндекс. Ковид

Сейчас состояние 276 пациентов остается тяжелым, из них 134 человека размещены в палатах реанимации, 95 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтверждено 8 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 190 человек.

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