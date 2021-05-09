Как Екатеринбург отмечает День Победы 2021: онлайн-трансляция

В Екатеринбурге празднуют День Победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня Екатеринбург празднует вместе со всей Россией - исполняется ровно 76 лет с окончания одной из самых страшных войн в истории человечества. Утром на главной площади города прошел Парад Победы, в котором участвовало порядка 2,5 тысяч человек и больше 100 единиц техники, включая воздушную. Мы вели с нее прямую онлайн-трансляцию.

Впереди праздничный салют - он начнется в 22.30. Ну а между этими двумя событиями есть множество других - выставки, онлайн-шествие «Бессмертного полка», вальс, концерты.

О том, что именно будет мы уже рассказывали в одном из материалов. А сейчас предлагаем просто посмотреть, как город отмечает День Победы. Корреспонденты «Комсомольской правды» ведут трансляцию из центра города, где происходят основные праздничные мероприятия.