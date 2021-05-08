Общее число заболевших в период пандемии на Среднем Урале составляет 87 006 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 101 новый случай заражения коронавирусом, из которых 42 случая приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Нижнем Тагиле, Реже, Каменске-Уральском, Карпинске, Ревде, Верхней Салде и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших в период пандемии на Среднем Урале по данным на 8 мая 2021 года составляет 87 006 человек, из которых 80 755 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из больниц выписали 10 человек.

На данный момент состояние 247 госпитализированных оценивается как тяжелое, 138 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 91 - на аппарате ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 9 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 182 человек.