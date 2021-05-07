Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: последние данные на 7 мая 2021

В регионе подтвердилось 102 новых случая коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области, по данным на 7 мая 2021 года, подтвердилось 102 новых случая коронавируса. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых случаев заражений выявлено среди екатеринбуржцев (+58). Также COVID-19 подтвердился у жителей Алапаевска, Березовского, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Среднеуральска, Тавдинского городского округа и других населенных пунктов Свердловской области.

- Состояние 244 госпитализированных оценивается как тяжелое, 137 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 91 – на аппарате ИВЛ, - рассказали в оперштабе.

Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в свердловские больницы, составляет 1 442. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также по последним данным зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число таких случаев в регионе достигло 3 173.

С момента начала вспышки пандемии коронавируса в Свердловской области зафиксировано 86 905 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекции.

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