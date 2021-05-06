Мэр Екатеринбурга подписал постановление об окончании отопительного сезона

Позже всего батареи остынут в больницах, школах, детсадах и других социальных объектах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Батареи в квартирах екатеринбуржцев начнут остывать со следующей недели. А если точнее, то с 11 мая. Сегодня глава города Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона.

- С 11 мая 2021 года организации коммунального комплекса, ведущие деятельность по теплоснабжению объектов ЖКХ и социальной сферы, начнут поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, общественных зданий, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - В последнюю очередь будут отключены объекты здравоохранения, образования, детские дошкольные учреждения, дома ветеранов и другие объекты социальной сферы.

Как обычно, окончание отопительного сезона знаменует собой начало сезона летних опрессовок, которые помогут городу подготовиться к зиме.

- В межотопительный период 2021 года организации коммунального комплекса для проверки механической прочности и плотности трубопроводов проведут гидравлические испытания тепловых сетей, - добавляют в мэрии.

Правда пока графика опрессовок еще нет. Они будут опубликованы позже, отметили в администрации города.