В центре Екатеринбурга установлены трибуны, попасть на них смогут дети - участники конкурса рисунков и сотрудники ветеранских организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый полет в преддверии Дня Победы авиация Центрального военного округа (ЦВО) совершила 5 мая. 7 мая в 10:00 запланирована генеральная репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге, в том числе воздушного.

– Первый, кого увидят зрители, – это вертолет Ми-26. Потом два вертолета: Ми-8 и Ми-24. Затем полетит самолет Ан-26, за ним Ан-12 и Ту-134. Потом Су-24, Су-34 и МиГ-31 – рассказали в пресс-службе ЦВО.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

Вертолеты и самолеты взлетят с четырех аэродромов: Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Каменска-Уральского. Все они полетят в направлении площади 1905 года.

Посмотреть репетицию воздушного парада 2021 в Екатеринбурге можно из любой точки центра города, также в микрорайоне ЖБИ, около Ново-Свердловской ТЭЦ и Кольцово.

В пресс-службе ЦВО рассказали, что удобные места для просмотра – смотровая площадка в БЦ «Высоцком», здание Антея, площадь перед УрФУ на Мира, 19, весь проспект Ленина и площадь 1905 года.

Самолеты полетят с четырех аэродромов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРИБУНЫ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Посмотреть генеральную репетицию парада Победы 2021 в Екатеринбурге, в том числе воздушную, можно с площади 1905 года.

В этом году впервые на тренировку позвали зрителей. Для них установили трибуны на 900 мест и огромные экраны.

– На репетицию приедут екатеринбургские школьники – 700 человек, в качестве поощрения за победу в конкурсе рисунков, который проводила городская администрация для поздравительных открыток ко Дню Победы. Также на трибуны приглашены представители ветеранских и общественных организаций нашего города, – уточнили в мэрии.

Вход будет осуществляться по пригласительным билетам.