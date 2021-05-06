Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 6 мая 2021

За сутки было зарегистрировано 103 новых случая COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Свердловской области было зарегистрировано 101 новый случай COVID-19. Из них 27 – в Екатеринбурге. Теперь общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 86 803.

- Состояние 238 госпитализированных оценивается как тяжелое, 134 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 92 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе Среднего Урала.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Верхней Синячихи, Волчанска, Горноуральского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Красноуфимского района, Невьянска, Артемовского городских округов, Верхней Пышмы, Арамильского, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Ревды, Режа, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа.

Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 161.