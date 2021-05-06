Сколько зарабатывают таксисты Екатеринбурга

Транспортная система в Екатеринбурге, как и в любом городе-миллионнике, очень “живая”. Город растет, строятся новые кварталы, маршруты общественного транспорта нужно постоянно продлевать. И быстрее всех на изменения в городе реагирует такси. Если машину вызывают несколько пассажиров, то и проезд им обходится дешевле. О перевозках беседуем с директором «Первого таксомоторного парка» Петром Новиковым.

— Нелегальных таксистов сейчас можно встретить только у вокзала или аэропорта. Пока у них еще есть клиенты. К сожалению, пока не все командировочные знают, что, приезжая к нам, такси можно заказать с телефона — как в своем родном городе, — рассказывает руководитель парка.

Бизнесмен говорит, что с приходом онлайн-сервисов, рынок такси сильно изменился.

— Я бы сказал, что он стал более профессиональным. И федеральные игроки умеют это делать, объединять небольшие парки. Наш сотрудничает с Яндекс.Такси. При классическом формате диспетчерских, сколько бы пришлось ждать машину на Сельмаше, если человек хочет в центр? А теперь это занимает пару минут. Чем больше сервис, тем лучше с заказами и меньше холостых перепробегов у водителей, — считает собеседник.

ШЕФ-ПОВАР ЗА РУЛЕМ

Таксовать екатеринбуржцы идут по разным причинам. Молодежь чаще говорит, что не хочет сидеть дома — вождение доставляет им удовольствие. Люди средних лет не могут найти работу по специальности, особенно тяжело в последний год. Выручает такси.

— В такси приходят с очень разными судьбами! — объясняет Петр Новиков. — Для кого-то это профессия и постоянная занятость, у кого-то подработка. Не забывайте, что нет ничего более постоянного, чем временное. Бывают интересные истории. К нам в парк однажды приходили архитектор и шеф-повар — потеряли основную работу по своим специальностям. Через некоторое время встретили на заказах людей, которые помогли им вернуться к своей основной работе. Архитектор сейчас в США уехал работать, повар вернулся в ресторан. Таких добрых историй у нас миллион!

Директор парка рассказывает, что очень многое зависит от того, как водитель общается с людьми. Проще говоря, от открытости к незнакомым пассажирам. Этот навык в такси сейчас важен также, как и аккуратное вождение. Может даже влиять на то, сколько водителю оставляют чаевые.

— Открытые люди чаще задерживаются в такси, так как умеют подобрать ключ к пассажирам.

ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА ДОХОД ВОДИТЕЛЕЙ НЕ НУЖНО

По словам директора, доход водителя напрямую зависит от его отношения к работе. И в этом уникальность работы в такси: никто не стоит над душой, сколько заработаешь - все твое.

— Ни таксопарк, ни агрегатор здесь ни причем. Таксист сам влияет на уровень своего заработка. Сколько усилий приложил — столько и получишь. Сегодня по радио слышал рекламу, что срочно нужны операторы колл-центров. Платят около 40 тысяч рублей в месяц. Я где-то на днях читал, что это примерный уровень ежемесячного дохода в нашем городе и на других вакансиях. В такси же доходы в разы выше. 40 тысяч в такси — вообще не проблема заработать. Я иногда смотрю, сколько получают наши водители. Бывает, что и 100 — 150 тысяч рублей — в этом диапазоне часто цифры встречаются. Правда, это грязными. Надо еще помнить, что из этого часть уходит на машину и бензин.

На базе таксопарков в Екатеринбурге появляются новые способы заработка для водителей.

— Появилась услуга доставки, мы ее вместе с Яндекс.Такси развиваем. Чтобы выполнять такие заказы, не нужны три года водительского стажа. К автомобилю требований нет. Потому что работаешь с мелкими грузами, а не пассажиров перевозишь. И заказов таких становится все больше, а это значит, можно зарабатывать.

Те, кто активно пользуется услугами такси, наверняка ни раз радовались очень демократичным ценам в последние годы. Иногда даже жалко водителя, что довез тебя по цене двух билетов на автобус.

— На самом деле у водителей есть бонусы за количество заказов. Это «называется гарантия минимального заработка». В приложении для водителей публикуются акции на день или на несколько дней. Например, сделаешь 20 заказов — получаешь премию от сервиса. К тому же бывают дни, когда повышенный спрос. Например, в дождь. Когда водитель хочет заработать, он выходит на линию и выполняет заказы по повышенному тарифу, — говорит директор парка.

КОНКРЕТНО

Сколько получают водители

При средней зарплате в 40 — 45 тысяч по Екатеринбургу, озвученный директором таксопарка доход водителей кажется фантастическим. Мы решили проверить, сколько на самом деле получают водители. Корреспондент «КП» задружился с таксистами в соцсетях и уговорили добавить себя в профессиональные чаты.

В мессенджерах обсуждают последние новости, спрашивают советов и делятся историями. Получается профессиональный форум. Новички приходят в чат и интересуются заработками. Несколько водителей выложили свежие скриншоты своих доходов.

Здесь и далее все цифры указаны за неделю. Аватарки и имена водителей мы скрыли из этических соображений. Вот скриншот от Натальи. За неделю почти 18 тысяч рублей. В пересчете на месяц выходит около 70 тысяч рублей.

Все суммы указаны после вычета комиссий. То есть это чистый доход водителя. Виктор с 19 по 25 апреля заработал 22,5 тысячи рублей.

Немногим от него отрывается следующий водитель — Сергей. Его результат за неделю около 24,5 тысяч рублей. Напомним, что это половина месячного заработка большинства екатеринбуржцев.

Его коллега Егор назвал свои результаты «средними». За третью неделю апреля у него более 32 тысяч рублей. По графику видно, что в воскресенье он за день заработал 6000 рублей. Если его недельный доход умножить на четыре — по минимальному количеству недель в месяце, — получится около 130 тысяч рублей.