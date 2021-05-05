С начала весны на водоемах региона погибли шесть человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На акватории Черноисточинского пруда в Горноуральском городском округе, накануне, 4 мая, утонула женщина 1946 года рождения. Об этом рассказали в МЧС по Свердловской области. Обстоятельства трагедии устанавливаются. После произошедшего спасатели в очередной раз напоминают свердловчанам о правилах поведения вблизи водных объектов.

- Независимо от вида водоема, будь то река, озеро или пруд каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде. Любителям рыбалки рекомендуем всегда находиться в спасательном жилете, который в случае непредвиденной ситуации поможет продержаться на воде до прибытия помощи, - напоминают в МЧС по Свердловской области.

Всего с приходом весны на водоемах Свердловской области, по данным спасателей, зарегистрировано 10 происшествий. В них погибли шесть человек, в том числе один ребенок.