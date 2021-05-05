Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: последние новости на 5 мая 2021 года

В Свердловской области по-прежнему высокая заболеваемость коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 103 новых случая заболевания коронавирусом, из которых 44 случая приходятся на уральскую столицу.

Также диагноз подтвержден у жителей Березовского, Первоуральска, Рейды, Нижнего Тагила, Сухого Лога и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 86 702, из которых 80 424.полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 119 человек.

На данный момент состояние 247 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 138 из них размещены в палатах реанимации, 98 – подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 455. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также за сутки официально подтверждено еще 9 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 151 случая.

Напомним, что во время длинных майских каникул в торговых центрах работают пункты вакцинации. Адреса и график работы можно посмотреть здесь.

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