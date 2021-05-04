На ММСК расследуют аварию, в которой погиб рабочий

На ММСК приехали представители УГМК из Свердловской области. Фото: пресс-служба УГМК

На Медногорский медно-серный комбинат в город Медногорск Оренбургской области прибыли директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев и и.о. технического директора компании Сергей Якорнов.

Причина визита серьезная: сейчас здесь расследуют аварию на опасном производственном объекте и несчастный случай со смертельным исходом – 24 апреля на предприятии погиб загрузчик шихты Денис Отвалов.

Фото: пресс-служба УГМК

В расследовании аварии и гибели рабочего принимают участие представители государственной инспекции труда, профсоюз, Ростехнадзор, Фонд социального страхования. Росгосстрах, мэрия города и специализированная экспертная организация.

Дмитрий Малышев посетил семью погибшего рабочего предприятия, выразив его родным глубокие соболезнования. Он заверил, что руководство УГИК и ММСК выполнит все взятые перед ними обязательства, окажет реальную помощь детям Дениса Отвалова по части оздоровления и образования.

Фото: пресс-служба УГМК

Также Малышев и Якорнов лично проинспектировали восстановительные работы на предприятии, провели несколько встреч с рабочими ММСК для того, чтобы получить максимально объективное представление об аварии.

По итогам этих встреч решено создать вместе с профсоюзным комитетом ММСК специальные комиссии для работы над самыми острыми для коллектива вопросами. Например, речь идет о контроле за соблюдением условий коллективного договора и улучшении условий труда.

Фото: пресс-служба УГМК

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