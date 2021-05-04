Баллы Плюса появились в екатеринбургских ресторанах Яндекс.Еды

Жители Екатеринбурга теперь смогут оплачивать баллами Плюса заказы в Яндекс.Еде. Владельцы подписки будут получать с каждого заказа баллы - 5% от суммы чека, которые можно тратить на оплату новых заказов. На первом этапе для ресторанов и магазинов участие в программе будет бесплатным.

Впервые баллы Плюса в Еде появились зимой 2021 года в Москве. По итогам пилота подписчики Плюса делали заказы в ресторанах и магазинах на 30% чаще. Екатеринбург — стал одним из первых городов после Москвы, где пользователи Яндекс.Еды смогут получать баллы. Это поможет местным ресторанам и магазинам расширить аудиторию и увеличить количество заказов - по данным Яндекса, сегодня в Екатеринбурге треть пользователей Яндекс.Еды пользуются подпиской Плюс.

Для пользователей программа работает так: с каждого заказа из любого ресторана или магазина-партнера Яндекс.Еды начисляют до 5% баллами Плюса. Их можно копить и тратить на новые покупки, возмещая баллами практически полную стоимость заказа. Заплатить в таком случае нужно только за доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине.

За последний год количество подписчиков Плюса выросло на 141% и сейчас составляет 9 миллионов человек, они накопили уже 1 млрд баллов.