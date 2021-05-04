Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: последние новости на 4 мая 2021 года

Самое большое число заражений зафиксировано в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выявили 104 новых случая COVID-19.

Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавируса, больше всего новых заражений зафиксировано в Екатеринбурге. Здесь врачи диагностировали 34 новых случая.

Также COVID-19 подтвердился у жителей Арамильского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска и других городов и населенных пунктов Свердловской области.

Сейчас общее количество случаев COVID-19, зафиксированных в регионе с момента начала вспышки пандемии коронавируса, достигло 86 599.

- Состояние 229 госпитализированных оценивается как тяжелое, 126 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 85 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе.

Также сейчас в больницах Свердловской области находятся 1 472 пациента, состояние которых врачи оценивают как среднее.

Остальные больные находятся в удовлетворительном состоянии.

Из больниц за последнее время были выписаны 111 человек.

Также в регионе подтвердились восемь смертей больных с подтвержденным COVID-19. Общее число таких случаев в Свердловской области достигло 3 142.