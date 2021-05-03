Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На дублере Сибирского тракта произошло возгорание бензовоза и двух грузовиков. Движение в сторону Тюмени оказалось полностью перекрыто.

По предварительной информации, водитель тягача «Тата» при движении со стороны Екатеринбурга в направлении Белоярского района допустил столкновение с двумя стоящими на обочине фурами, после чего произошло возгорание всех трех грузовиков.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Пострадавших людей в ДТП нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Более подробная информация будет обнародована позже, - пояснили в свердловском управлении ГИБДД.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В МЧС заявили, что одна из фур перевозила алюминиевую пудру, из-за чего сохранялась угроза взрыва. К счастью, огнеборцы вовремя локализовали возгорание.

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В тушении пожара задействованы 8 единиц техники, 23 человек личного состава.

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