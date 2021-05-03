Пришлось уносить ноги: в Свердловской области огромная овчарка набросилась на троих детей

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В Первоуральске огромная овчарка набросилась на троих детей. Инцидент произошел накануне во дворе многоэтажке на улице Емлина. На записях с камер видеонаблюдения видно, как собака выбегает из подъезда и начинает бросаться на детей. По словам очевидцев, хозяйка собаки была сильно пьяна. К счастью, дети отделались испугом, но травм не получили.

При выходе из подъезда женщина упала, а затем начала ползти на четвереньках. Фото: читатель «КП»

- Пока овчарка бегала за детьми по всему двору, женщина считала «вертолеты», лежа на асфальте, - рассказывают читатели «Комсомолки».

Примечательно, что огромную овчарку уже замечали на детской площадке без намордника. 12 мая прошлого года жители этого же дома писали о пьяной женщине, которая выгуливает собаку посреди ночи.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт обращения жителей в полицию.

- Заявление зарегистрировано. Службе участковых уполномоченных поручено провести проверку, - пояснил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

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