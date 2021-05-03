Во время майских каникул в торговых центрах работают пункты вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зарегистрировано 111 новых случаев COVID-19. По данным регионального оперштаба, общее число случаев достигло 86 495. ЗА последние сутки в регионе скончались 9 человек, общее число смертей - 3 134.

- Состояние 223 госпитализированных оценивается как тяжелое, 114 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Серова, Сысертского городского округа, Тугулымского и Шалинского городских округов, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Березовского, Богдановича, Ревды, Режа, Тавдинского, Талицкого, Горноуральского городского округа, Камышлова, Карпинска,

Алапаевска и Алапаевского района, Артинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Краснотурьинска, Невьянска.

Напомним, что во время длинных майских каникул в торговых центрах работают пункты вакцинации. Адреса и график работы можно посмотреть здесь.

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