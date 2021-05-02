Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 мая 2021 года

На данный момент состояние 213 пациента оценивается врачами как тяжелое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 113новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 24 случая приходятся на уральскую столицу.

Также диагноз подтвержден у жителей Верхней Пышмы, Первоуральска, Нижнего Тагила, Салды, Каменска-Уральского, Режа и Полевского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 86 384, из которых 80 083.полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 119 человек.

На данный момент состояние 213 пациента оценивается врачами как тяжелое, 107 из них размещены в палатах реанимации, 79 – подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 457. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также за сутки официально подтверждено еще 10 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 125 случая.