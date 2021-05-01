«Весь коллектив скорбит вместе с семьей»: руководство ММСК о гибели рабочего

Медногорский медно-серный комбинат является градообразующим предприятием. Фото: mmsk.ugmk.com/

Почти неделю назад, 24 апреля, в медеплавильном цехе Медногорского МСК обрушился бункер. При этом пострадал загрузчик шихты Денис Отвалов. От травм он скончался. Чтобы выяснить причину случившегося, Западно-Уральское управление Ростехнадзора сформировало комиссию.

Как уточняют на предприятии, в составе комиссии работает главный технический инспектор горно-металлургического профсоюза Оренбургской области Константин Жуков. Кроме того в выяснении обстоятельств трагедии участвует ближайший родственник погибшего, который также является доверенным лицом его вдовы.

- С первых часов трагедии руководство связалось с родителями и супругой Дениса Отвалова. Мы были рядом с ними, чтобы поддержать и утешить их в связи с утратой близкого человека, - комментирует Татьяна Веденеева, заместитель генерального директора по персоналу ММСК. - Случившееся горе не оставило равнодушным ни одного работника нашего предприятия. Весь коллектив скорбит вместе с семьей. Комбинат взял на себя организацию похорон, оказал материальную помощь семье. Мы не оставим их без внимания и в дальнейшем. В этом проявится наша сила и сплоченность.

Сейчас медно-серный комбинат продолжает свою работу. В ремонт была выведена лишь часть металлургического оборудования.

- Заработная плата начисляется и выплачивается своевременно в соответствии с Положениями об оплате труда, - комментируют на Медногорском медно-серном комбинате. - У ММСК есть силы и ресурсы для того, чтобы мобилизоваться и восстановиться, продолжать уверенно работать и вести активную социальную политику в интересах работников предприятия и жителей города Медногорска. Руководство ММСК призывает не придавать этому трагическому событию политическую окраску и не поддаваться на провокации лиц, по большей части не имеющих отношение к комбинату и его коллективу.