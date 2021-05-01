Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 1 мая 2021 года

Коронавирус подтвердился еще у 117 жителей региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки, COVID-19 подтвердился еще у 117 человек. Из них около 40 - жители Екатеринбурга.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 86 271, - уточняют в оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 234 госпитализированных оценивается как тяжелое, 109 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 81 – на аппаратах ИВЛ.

Еще 1479 пациентов находятся в больницах в состоянии средней тяжести. У остальных пациентов состояние удовлетворительное.

- Выписано 129 человек. Общее число выписанных достигло 79 964, - добавляют в оперативном штабе.