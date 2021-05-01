Ждут самолетов: из Екатеринбурга не могут вылететь больше 200 пассажиров

Причиной задержки в прокуратуре назвали позднее прибытие воздушных судов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» около 200 пассажиров не могут вылететь в Москву и Симферополь. Ситуацией уже заинтересовались в надзорном ведомстве.

- В аэропорту Екатеринбурга задержаны рейсы авиакомпаний «Победа» и «Nordwind» по маршрутам Екатеринбург-Москва и Екатеринбург-Симферополь, - уточняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. - На рейсы ожидается более 200 пассажиров. Причина несвоевременных вылетов - позднее прибытие воздушных судов.

В пресс-службе самого аэропорта отмечают, что сейчас представители авиакомпаний ведут работу с пассажирами, ожидающими вылета.

- Оказание услуг, предусмотренных авиационными правилами находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, - добавили в надзорном ведомстве.