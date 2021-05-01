В Екатеринбурге ветеранов Великой Отечественной войны привили от коронавируса перед 9 Мая

Прививки делали в поликлинике ЦГКБ №23.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В первый день длинных майских выходных в Екатеринбургской поликлинике ЦГКБ №23 выстроилась очередь из желающих сделать прививку от коронавируса. Причем очередь состояла не из рядовых граждан, а из ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда, а также тех, чье раннее детство прошло в блокадном Ленинграде.
Очередь выстроилась с утра.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Данное мероприятие приобщено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, что позволит с наименьшим риском ветеранам войн посетить парад 9 мая, в том числе принять поздравления в этот знаменательный день, - уточняют в ГАУЗ СО «ЦГКБ №23».
Прививали ветеранов отечественной вакциной «Спутник-V», причем уже вторым компонентом. Началась процедура в 09.00. Перед прививкой, пришедших ветеранов обследовали, измеряли давление, и только после этого делали укол. Всего за первый час прививку сделали 17 человек.
Ветеранам ставили уже второй компонент отечественной вакцины.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прививали ветеранов отечественной вакциной «Спутник-V».
Иммунитет к болезни после прививки позволит с наименьшим риском ветеранам войн посетить парад 9 мая, отмечают в больнице.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перед прививкой, желающие привиться проходили обследование.
Фото: Алексей БУЛАТОВ