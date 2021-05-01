В Екатеринбурге ветеранов Великой Отечественной войны привили от коронавируса перед 9 Мая

Прививки делали в поликлинике ЦГКБ №23. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день длинных майских выходных в Екатеринбургской поликлинике ЦГКБ №23 выстроилась очередь из желающих сделать прививку от коронавируса. Причем очередь состояла не из рядовых граждан, а из ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда, а также тех, чье раннее детство прошло в блокадном Ленинграде.

Очередь выстроилась с утра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Данное мероприятие приобщено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, что позволит с наименьшим риском ветеранам войн посетить парад 9 мая, в том числе принять поздравления в этот знаменательный день, - уточняют в ГАУЗ СО «ЦГКБ №23».

Прививали ветеранов отечественной вакциной «Спутник-V», причем уже вторым компонентом. Началась процедура в 09.00. Перед прививкой, пришедших ветеранов обследовали, измеряли давление, и только после этого делали укол. Всего за первый час прививку сделали 17 человек.

Ветеранам ставили уже второй компонент отечественной вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прививали ветеранов отечественной вакциной «Спутник-V».

Иммунитет к болезни после прививки позволит с наименьшим риском ветеранам войн посетить парад 9 мая, отмечают в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ