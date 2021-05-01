Как будет работать общественный транспорт на 9 мая 2021 года в Екатеринбурге

Общественный транспорт 9 мая будет работать до часу ночи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественный транспорт в Екатеринбурге 9 мая 2021 года будет работать по особому графику. Так, в администрации города сообщают, что закончат свою работу автобусы, троллейбусы, трамваи и метрополитен 9 мая не в полночь, а в 01.00 уже 10 мая. То есть после всех торжественных мероприятий и вечернего салюта у горожан будет еще несколько часов, чтобы разъехаться по домам.

- Руководителям транспортных организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении рекомендовано также перенести время окончания работы коммерческого транспорта с 24.00 9 мая на 01.00 10 мая 2021 года, - уточняют в администрации Екатеринбурга.

Также в Екатеринбурге 9 мая вечером будет организовано несколько точек накопления общественного транспорта. Туда можно будет прийти, чтобы сесть в автобус, например, и уехать домой.

Где искать автобус:

- улица 8 Марта на участке от Малышева до Куйбышева;

- улица Радищева на участке от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;

- улица Бориса Ельцина — у театра Драмы;

- проспект Ленина на участке от Вайнера до Московской, а также у Театра оперы и балета.

Где искать троллейбус:

- улица Карла Либкнехта на участке от Шевченко до Малышева;

- улица Малышева в районе ее пересечения с 8 Марта;

- улица Белинского в районе ее пересечения с Малышева.

Где искать трамвай:

- проспект Ленина на участке от Московской до Вайнера, а также в районах пересечений проспекта с улицами Луначарского и Московской.

В мэрии также отмечают, что для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также для одного из сопровождающих их людей будет предоставлено право бесплатного проезда на всем городском пассажирском общественном транспорте с 1 по 31 мая. Но необходимо будет предъявить удостоверение государственного образца.